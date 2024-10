- Ja sam tu vest primila sa velikom dozom sreće jer sam ja to probala u Gruziji. Sada prvi put pričam o tome. Naši embrioni su bili u Solunu i prebacili smo ih jer u Grčkoj to nije moglo da se radi. Prebacili smo embrione za Gruziju, bilo je poteškoća, pošto Gruzija - Tbilisi, nije zemlja Evropske unije. Mi smo to tamo prebacili, imali smo tri embriona i tri pokušaja bezuspešna u tri surogat majke. Tako da, ja kad sam čula za Mariju Šerifović, meni je puno srce bilo, a ujedno mi se srce steglo jer toliko smo svega prošli, sam prenos embriona i sve ostalo. Mislim da svi parovi koji se muče da imaju decu ili koji su bolesni, bilo bi lepo da naša zemlja pokrene takav neki program - rekla je Olja Crnogorac na K1 televiziji.