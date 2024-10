Zorana Mićanović danas je bila deo konferencije povodom koncerta u Novom Sadu u Spensu pod nazivom "Kafansko veče" gde će i ona nastupiti. Pevačica je bila u društvu s kojih kolega s kojima će nastupati 2.11 u Spensu, a našla je vremena i da razgovara s medijima. Mi smo s pevačicom razgovarali o raznim temama, a ona nam je na svako pitanje odgovorila.

Zorana ti ćeš za nekoliko dana održati nastup zajedno sa Janom i Stojom koje nisu u dobrim odnosima. Da li ćeš se potruditi da ih pomiriš?

- Što se tiče njih dve znam da ne pričaju ali naravno da bih volela da se pomire. To je njihova privatnost ne znam šta je razlog. Sve je to na njima.

Ljuba Aličić često tebe hvali kao jednu od najboljih pevačica mlađe generacije. Koliko ti to prija?

- Moram da kažem da mi to mnogo znači. Putovali smo sad zajedno i on mi tako to priča ja mu kažem da mu ne verujem. On me je podržavao od samog početka i mnogo mu hvala na tome.

Printskrin/Instagram

Ti si vrlo mlada ušla u ovaj svet. Da li postoji neko od kolega ko te je razočarao?

- Upoznala sam ih doste, sve te zvezde su na nekim nivoima i drže do sebe. Naravno, neko ti da mu priđeš, neko ne. Snežana Đurišić jeste opasna ima tu aroganciju, ali ona drži do sebe. Niko me nije odbio, ja dođem pružim ruku i idem dalje. Moram da pohvalim Daru Bubamaru. Uradila sam kaver za njenu pesmu i ona me je pozvala da mi se zahvali i lepo smo se ispričale, ona je mega car i lavica. Za razliku od Viki Miljković koja se nije ni javila ni pohvalila. Dobila sam informaciju da je ona sada opet snimila tu pesmu, ja zaista mislim da je Viki jedna, ali drago bi mi bilo da dobijem njenu pohvalu. Ta pesma nije bila hit, mnogi misle da je to moja pesma, a ja to nikad nisam rekla. Možda se uvredila što je tek sada postala hit.

Kad će neka tvoja pesma?

- Pesma je gotova. Izlazi u novembru i spremamo svašta nešto novo. Još par kavera će biti i tu stajem s kaverima.

Kakva si s Breskvicom. Kako gledaš na to što je njen svaki veliki nastup otkazan iz nekih tehničkih razloga?

- Mi se čujemo s vremenna na vreme. Ja nju ne pitam zašto se to dešava, ali ne mislim da je to zbog neprodatih karata. Ona kad nastupa u klubovima to je uvek puno.

Kako gledaš na Grand, nisi više deo te kuće?

- Ja nisam više u toj kući. Nemam informacije o njima, želim im svu sreću.

Jel ste ostali u dobrim odnosima?

- Jesmo, ali znaš kako... Idem tamo gde mi je bolje. Tražila sam neki izlaz, trudila sam se, ali nije išlo. Zbog uslova Granda nisam mogla da ostanem tamo. Ja sam sve poštovala, oni nisu i eto to se tako desilo. Našla sam način da izađem odatle, možda ćemo se i suditi, videćemo.

10:16 Zorana Mićanović izjava Izvor: Kurir

A kakva si s Lepom Brenom?

- Brena nema ništa s Grandom, ona je to prodala i nju to više ne zanima. Meni je rekla da smao guram i to je to.

Kako si reagovala kada si videla da je Mc Stojan objavio snimak sa Sandrom Afrikom kooja je na tom videu u venčanici?

- Ja mu želim svu sreću. Da se oženi još dva puta što se mene tiče. Sad je sa Sandrom ona je super riba i pevačica.

Ali on tebe ne zaboravlja

- Boli stara ljubav, šta da vam kažem.

Mnogi kažu da je ta veza bila fejk