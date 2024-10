Ljuba Aličić u poslednje vreme je vrlo popularan kako na društvenim mrežama tako i u medijima i to samo zbog svojih izjava o kolegama s estrade. On je čovek koji nema dlake na jeziku, pa svaki njegov intervju bude viralan i dođe do velikog broja publike. Neki ga podržavaju u njegovim izjavama, mnogi ne ali kako on kaže njega to ne zanima on zna da je iskren. U intervjuu za Kurir sa Ljubom smo razgovarali o raznim temama.

Da li se sećate kada ste rekli da je Prijovićka nadmašila Lepu Brenu, a Brena je tada rekla da neki stariji i dalje drže čas. Jel se slažete s njom?

- Brenu obožavam. Ona je institucija. Pogrešno se protumačilo. Jesam rekao to za Aleksandru, ali nisam rekao da Brena treba da se penzioniše. To je izmislio novinar. Čuo sam se s Brenom ja sam joj se izvinjavao, rekao sam da ja to nisam rekao, ona je okrivila novinare.

2. novembra je vaš rođendan. Pevate u Novom Sadu, kakav repertoar spremate?

- Imam mnogo hitova i pesama, možda ću jedino otpevati novu pesmu. Spremam tri spota.

Da li je teško u tim godinama snimati spotove?

- Nije, ja to volim. Meni ništa nije teško. Svestan sam svojih godina i koliko znam i mogu, a da li su neki svesni koliko ne znaju, mislim da oni to nikad neće saznati. Ja sam takav ja moram da progovorim i uvek govorim istinu.

Da li su vas vaše reči nekad koštale?

- Ne. Ne pratim društvene mreže, ali me ljudi tamo gledaju i čestitaju i govore da pričam istinu

Zašto vi nikad niste zakazali neku Arenu?

- Pa baš zbog takvih neću. Volim moju publiku i praviću najverovatnije u Šapcu i Novom Sadu. Beograd je metropola volim svoju publiku, ali ako će mene koncert koštati 50.000 evra, šta će mi to. Ako nisam zaslužio kao zvzeda i pevač da neko uradi taj koncert, onda... Ja bih voleo da se vrate tantijemi. Sad može i moj deda da uzme da plati i snimi ploču i to, novac ide u ruke kompozitoru faktički pevač nema pravo na te pesme. Kad bi se vratili tantijemi te diskografske kuće bi same nudile pevačima pesme najbolje, da bi imali što veći obrtaj novca. Zbog svega ovoga smo u manjku s dobrim pesmama. Nemam ništa protiv kolega, svako se bori za sebe, ali ne mogu da podnesem da neko ima jedan hit i pravi solistički koncert. Neću da kažem ko, nek prave boli me uvo, ali ja zato neću da pravim u Beogradu koncert. Oni meni traže da plataim da bih imao koncert, šta će mi to.

Vaše kolege dele karte da bi napunili hale

- Jao pa to je otkad. Jel vi mislite da svi pevači stvarno prodaju karte. Video sam da dele po 3000 karata. Nije bitno ko, ali znam. Svaka čast Ceci, Lukasu o Šabanu da ne pričam. Lukasa mnogo cenim. Kad sam ja pevao svuda on još nije bio ništa i voleo sam da ga slušam.

Kako gledate na to što današnji pevači odu na nastup i pevaju na plajbak?

- Šta ja tu mogu da kažem. Nikad u životu ne bih otišao na takav nastup. To je njihov porblem ne mogu ja da zabranim ništa.

Da li biste naplatili nekom kada bi poželeo da snimi neku vašu pesmu?

- Ako dobro peva, ne. Zezate me svi za Barabaru, njoj svaka čast. Nemam ništa protiv nje, ali mora da ima hit.

Ovaj nastup koji imate 2.11 je sa još par vaših kolega. Podseća na ona stara vremena. Jel se sećate neke anegdote?

- Kako ne. Sa mnogim kolegama sam imam divne uspomene. S Tomom Zdravkovićem sam bio mnogo dobar. Ja njega obožavam, ali mnogo je svojih pesama davao drugima. On je bio dobar za druge loš za sebe, a bio je legenda. Gledao sam taj film o njemu, mislim da su pogrešne ljude pitali o njegovom životu.