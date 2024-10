Kako se navodi na društvenim mrežama, a što se vidi i na snimku, muškarac je napao mladića jer mu je zasmetalo to što je parkirao "audi" ispred njegove zgrade.

- Povodom situacije koja me je zadesila prethodnog dana dobio sam na hiljade vaših poruka i poziva. Ovom prilikom želim da vam svima odgovorim. Najpre, zahvalan sam Bogu što je moja samokontrola pobedila i što sam uspeo da nadjačam svoj ego i ne zakomplikujem datu situaciju. Bio sam svestan da bi svaka druga moja reakcija, sem one koju sam primenio, bila totalno nepotrebna u datom momentu. Čoveka koji je bio toliko mentalno slab, verovatno isfrustriran i nesrećan, nema potrebe komentarisati. Njegov postupak na čin koji sam ja napravio, a to je samo i isključivo nepropisno parkiranje, tačnije parkiranje na njegovo parking mesto, govori samo o sebi. Svaka moja dalja reakcija usledila je isključivo zbog moje bezbednosti, ali i kako bih zaustavio dalje nasilje možda nad nekim drugim. Hvala vam puno svima na podršci - naveo je Nikola na društvenim mrežama.