- Kada ste mladi to ide lakše da se uklopite u sredinu, lakše se sklapaju prijateljstva, ali tamo nisam otišla u cvetu mladosti. Suprug mi je bio oslonac. Mi smo četiri godine bili u braku na relaciji Breša- Beograd, iz prostog razloga što je moj sin završavao osnovnu školu i nisam želela da mu prekidam školstvo. Bilo je da on dođe kod mene ili ja da odem tamo . Diplomirala sam italijanski, a on je znao nekoliko reči sprskog, za njega bi bilo mnogo teže da se uklopi u Srbiji. Onda smo se odlučili da ću ja biti ta koja će otići tamo - istakla je ona.

- Sada ću da otkrijem tajnu. Kada sam ušla u vezu sa suprugom tada nisu postojale društvene mreže. Iako sam diplomirala italijanski jezik, shvatila sam da gubim nit i da ne mogu da komuniciram na tom jeziku jer je jezik živa materija i zaboravlja se. Onda sam odlučila da nađem neki sajt gde ću imati mogućnost da se družim. Na taj način sam našla supruga. U pitanju je bio sajt isključivo za druženje. Upoznala sam mnogo drugih ljudi sa kojima sam ostala u kontaktu, ali nisu u gradu iz kojeg sam ja. Tada je krenula priča. Pitali su me novinari da li da napišu da sam u vezi sa grofom. Meni je to bilo simpatično, ali sam rekla da on nije grof, no ta informacija je otišla u medije i privukla je pažnju. Kada sam suprugu poslala isečak novina, njegova sestra se zaintrigirala. On je rano ostao bez roditelja i mnoge stvari o svojoj prošlosti ne zna. Ispostavilo se da oni imaju to neko grofovsko poreklo, ali to je titula koja se nasleđuje, ne znači da ste bogati i da imate dvorac sa aždajama. Ta priča se nadograđivala i pojavljivala u medijima kada ja nisam bila tu. Moj suprug se bavi potpuno normalnim poslom, nije bogataš, biznismen, tako da sam živela u skromnom domu koji je i dalje moj. Nisu to kamioni i avioni - navela je Lidija tad.