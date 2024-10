Sergej Trifunović prijavio je suprugu Isidoru Mijanović za nasilje u porodici, zbog čega je ona osuđena po Zakonu o strancima na novčanu kaznu do 50.000 dinara zbog nezakonitog boravka u Srbiji i moraće da napusti našu zemlju.

- Isidora je došla u policiju vidno uznemirena zbog cele ove situacije. U nezvaničnom razgovoru sa policajcima, više puta je ponovila da će se sama vratiti u Hrvatsku i da više i nema razloga da dolazi u Srbiju jer će se razvesti od Sergeja koji ju je i prijavio za porodično nasilje. Rekla je i da su već neko vreme imali probleme i da je sve kulminiralo njegovim nepoštovanjem prema njoj. Što se tiče njenog nezakonitog boravka u Srbiji, istakla je da je svesna da je pogrešila i da je bila nesmotrena i da je zbog svih ovih problema zaboravila da proveri kad joj ističe dozvola boravka, ali i da joj se ovo desilo prvi put i da je do sad uvek vodila računa o tome - ispričao nam je naš izvor.

Prema našim daljim saznanjima, do ovog incidenta između njih najviše je došlo zbog toga što joj je Sergej poslednjih nekoliko dana stalno prebacivao da mora da počne da radi, jer je već neko vreme bila nezaposlena i da više ne želi da bude u braku sa lenčugom.

- Isidoru je ovo jako pogodilo, pa je Sergeja optužila da je on kriv što je dobila otkaz na televiziji gde je radila do skoro. Rekla mu je i da joj je sve u životu krenulo nizbrdo od kad je u vezi sa njim i da zbog njega ima samo probleme. Za nju je on glavni krivac što je kasnila na posao i nije se pojavljivala na snimanjima emisije gde je bila angažovana kao voditeljka i da je zbog njegovih problema i putovanja i sama zapostavila svoj posao i obaveze. Tog dana su se svađali od ranog jutra, a sve je kulminiralo kad je otišao na promociju MC Sajsi i nije joj se javljao na telefon niti odgovarao na poruke. Kad je došao kući, desilo se šta se desilo - zaključio je naš sagovornik.