"Ujutru u deset doručkujem banane, urme, jabuke, čak i cveklu u kombinaciji sa orašastim plodovima ili čija i lanenim semenom. Za ručak jedem pasulj, grašak, boraniju, ma sva kuvana jela, ali ih spremam bez zaprške. To isto i večeram. Hleb svakako godinama ne jedem, a gazirana pića ne volim. Sa jelom završim do 18 časova i posle toga uopšte ne budem gladna do sutra u deset ujutru."