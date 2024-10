Folker Era Ojdanić gostovao je u emisiji "Amidži šou", gde je rekao da je najmlađa partnerka s kojom se viđao bila 43 godine mlađa od njega, te i da je pazio da ne uđe u vezu s devojkom koja je maloletna. On je kasnije tokom razgovora na pomenutu temu pomenuo glumca Lazara Ristovskog, koji je trenutno u vezi s Anicom Lazić , koleginicom 39 godina mlađom od njega, pa tvrdi da su obojica konjine koji vole mlađe žene.

- S jednom sam se dugo viđao i ne biste poverovali koliko smo se dobro slagali. Ona je bila 43 godine mlađa od mene, ali je to bila takva hemija da je to neverovatno.

- Čitao sam o Lazi i njegovoj devojci, portali su brujali o tome! Nemam ništa protiv, mogu samo ovakve stvari da podržim. On i ja smo kao braća, jurimo 50 godina mlađe žene! Prave smo konjine u punoj snazi, ali u tome nema ništa loše! Tretiramo žene kao malo vode na dlanu, tako da s nama níkad nema problema. Mladi klinci treba samo da uče od nas - rekao je pevač.

- Ženama fali pravih muškaraca, zato se odlučuju za starije. To više kod nas nije toliki tabu. Klinci su se otuđili, znaju da muvaju devojke samo preko društvenih mreža, a uživo se ponašaju kao pi* dice! Žene po kafićima same piju kafu s drugaricama, nema ko da im pride. Šteta što je to tako. Umesto da skupe ono u gaćama I budu muškarci, oni vuku nargile kao da su zmajevi. Nikad od ovih mlađih generacija neće biti kvalitetnih ljudi i džentlmena.