Pevač Aca Lukas je u autobiografskoj knjizi “Ovo sam ja” izneo neke detalje iz privatnog života koje javnost nije znala, a između ostalog pisao je i o svađama koje je imao sa bivšom suprugom Sonjom Vuksanović, a ona je jednom prilikom otkrila i svoju stranu priče.

Kako je Lukas između ostalog naveo, Sonja ga je napadala da je vara sa "kepecom iz Zvezda Granda".

Printscreen/Instagram

- Kako je naš odnos delovao na decu? Strašno! Nismo živeli zajedno, pa sam jednom, uoči puta za Cirih, svratio na Bežanijsku kosu. Hteo sam da vidim decu, Sofiju i Viktoriju. Ona me pritisla pitanjima i konstatacijama o mom sad momačkom životu. To nije bio govor već smrtonosni rafali - napisao je Lukas u knjizi ", i citirao njihove navodne međusobne uvrede.

- "Pusti me, molim te, došao sam da vidim decu. Putujem za Cirih". "Klošaru jedan, ti ćeš sa mnom da se igraš! Misliš da ne znam da je**š onog kepeca iz Zvezda Granda!". Kad je to izgovorila, nisam mogao da se kontrolišem. "Taj kepec se bolje k**a od tebe. I bolja je riba od tebe. A s tobom mogu da legnem samo kad sam pijan!". Užasne rečenice. Volim je, a vređam je. Kad sam hteo da krenem, ona mi se unela u lice. "Da nećeš da me udariš! A?" - pogan jezik čak i za razjarenu ženu...'", napisao je Lukas.

Ove tvrdnje prokomentarisala ne i Sonja.

- Mene odavno ne interesuje šta Aca radi, a pogotovo ne šta izjavljuje. Meni je on fascinantan, da se uopšte bavi sa mnom. A, to vezano za Anu Sević ili još neku od akterki u njegovom životu, to morate s njima da vidite. Mene to savršeno ne zanima! Ja sam odavno stavila tačku na to, a on što voli da priča o tome, to dosta govori o njemu. Potpuno je prevaziđena tema u mom životu. Ali, jako mi je drago što on ne može s tim da završi, u toj knjizi, je l'? Drago mi je, velika čast! (smeh) - počela je Sonja.

Kurir Televizija



- Ja ne znam zašto on onda u knjizi piše o nečemu o čemu neće da priča?! Odmah da vam kažem - ne postoji žena koja može da bude razlog za prekid našeg braka. Tu je hiljadu faktora bilo koji su mene doveli do toga da stavim tačku na brak i da čoveka ostavim. Ana Šević, Sević, kako god da se zove gospođa, koja god, je jedna u nizu. To je jedino što mogu da kažem. A, šta je tačno bilo i čime on pokušava i dan danas nekog da uvredi ili zašto priča o tome, to morate da vidite s njim ili sa raznim akterkama u njegovom životu, tim prolaznim avanturama. Ja ne znam s kim me je varao, pošto ja s njim nisam bila odavno. Tako da, ne mogu da kažem da me je varao. To je njegov izbor s kim je on posle bio i šta je radio, koga je on vodao po kolima. Ja sam njega ostavila zbog mnogo bitnijih, krupnijih i većih stvari, nego što je bilo koja žena mogla da napravi. Mene to uopšte ne interesuje. Neću uopšte da učestvujem u bilo čemu što Aca Lukas izjavljuje. Morate da razumete moju veliku želju da se konačno oslobodim priča vezano za Acu Lukasa! Mi imamo dete, čak imamo i sjajan odnos, funkcionišemo fenomenalno. Zašto on stalno ima potrebu da priča o Sonji i tim njegovim silnim pokušajima da me bilo kako uvredi, izazove? Ja imam drugi život. Ali, da će knjigu sigurno prodati u većem tiražu, zato što konstantno priča o nekoj Sonji, to sigurno! - dodala je Sonja.

Na pitanje zašto Aca neće javno da iznese ime osobe, nego je u knjizi spominje kao "kepeca iz Zvezda Granda", Sonja kaže:

- To govori o tom odnosu. Zamislite da ženu s kojom ste nazivate kepecom? Ne znam šta da vam kažem. Šta vi očekujete od mene, posle pet godina koliko sam ja sama i razvedena od njega? Da li vi mene razumete? Moja je kazna što sam ostavila Acu Lukasa i on pokušava na sto načina da me kazni zbog toga. (smeh) Ja sam se vrlo distancirala od svega. Glupo je da ja pričam. Ja ni o kome ne pričam, ni o čijem životu, pa ni o svom zbog njega takvog kakav je. Ja moram da sačuvam privatnost, mada je to jako teško u Srbiji, verujte. U Srbiji se sve poštuje, samo ne pravo neke žene. Vi čak ne smete da budete ni razvedena, ni srećno razvedena, to je sve propast.

Printscreen

- Ja njemu želim da nađe svoj mir i da mu prošlost više nije tema. Stvarno želim! On čuda čini, to govori o njemu, a ja mogu samo da ćutim i da gledam svoja posla. Nije lako, ali ja nemam izbora. Deo cirkusa ne želim da budem. Imam štošta da kažem, ali ne želim - objasnila je Sonja.

- Iz poštovanja prema svima, svim akterima, a pogotovo iz poštovanja prema sebi i svojoj deci, porodici, dostojanstveno ćutim i trpim svakakve uvrede sa strane mog bivšeg muža. S tim sam se pomirila, meni je to kao dobar dan. Ništa me tu ne uzbuđuje više. Žao mi je što je to tako, ali prosto je tako. Ne znam šta čovek pokušava od mene da napravi... Ceo život će mu se, izgleda, vrteti oko Sonje. Ali, nije do toga šta se priča, nego ko priča. Apsolutna bljuvotina mi je sve što radi, u svakom pogledu. To što želi da pokuša da uvredi bivšu ženu, on to ne može, naravno. Ali, tu uvlači i druge aktere, koje su mu bile prolazne avanture. E, to mora da vidi s njima, zašto to radi. To je jako ružno, sve što radi - zaključila je Sonja.