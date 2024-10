Igor Panić Nući večeras je održao promociju svog prvog albuma "Zamena za bol". On je pozvao pola estrade,a među njima su uglavnom bile njegove kolege mlađe generacije. Nući je pre početka žurke stao pred medije i govorio kako o svom novom projektu tako i o svim aktuelnim temama, ali i njegovoj svađi s Jelenom Karleušom.

- Meni je to nekako bio najlogičniji naziv, jer "Zamenu za bol" smo imali svi mi nekada u životu, svi jako često konzumiramo zamenu za bol. Godinama nisam hteo da radim album jer nisam mogao to da iznesem na način na koji želim, dok nisam bio zreo što se tiče kreative, što se tiče produkcije, na kraju krajeva i finansija. Sada je bio taj momenat za album i jako mi se sviđa koncept rada na nečemu poput albuma. Razvilo mi je kreativu, nisam se iscrpeo, čak sam dobio novu inspiraciju i osećam se restartovano što se tiče stvaralaštva - rekao je on pa nastavio:

- Ne kupujem pesme, učestvujem u stvaranju svake moje pesme, ceo projekat ja nosim, ja sam kičma svega toga, a zrelost se oseća jer prosto odrastam. Komercijalna crta jeste srž mene i uvek to bude ispraćeno i to dobro prođe.

Poznati reper je rekao da očekuje dosta od novog albuma ali i da je ovaj album drugačiji od svega što je ranije radio, pa se nada da će doći do još nove publike:

- Ima za svakoga ponešto, a sve je to deo mene. Kome god da sam pustio album, svako je imao različite pesme kao favorite. To sam i hteo da postignem - rekao je on i otkrio da li sluša tuđe savete:

- Mnogo sam intuitivan, poslušam druge savete, ali jako često odlučim prema svom mišljenju iako se to kosi sa tuđim mišljenjem- kazao je on, a na pitanje sa kim mu je bilo najlakše da sarađuje odgovorio je

- Sa svima je bilo lako, takve sam ljude i birao. Nisam imao poteškoća što se tiče saradnji. Hteo sam još ljudi da ubacim album, ali sam onda shvatio da postoji život i posle albuma i onda nisam hteo sve što sam želeo da stavim u ovaj album, nego da sačuvam nešto. Verovatno bi se desio duet sa Teom Tairović, ali sam pre nekoliko meseci već gostovao na njenom albumu, pa je sad previše blizu i bespotrebno da se to dogodi i na mom. Kad bude došao sledeći album sigurno će biti više iznenađenja. U ovo slučaju mi je bilo prijatno da radim sa ljudima koji su mi provereni. S Rastom do sada nisam radio, to je prva saradnja - rekao je Panić, a zatim s osmehom odgovorio na pitanje kakav je on kao saradnik:

- Ja mislim da sam lagan, stvarno sam gostovao mnogim ljudima na mnogim albumima, mislim da sam prilagodljiv, ali nije na meni da ja to pričam.

Panić je poznat po neobičnim stajlinzima, a sada je rekao zašto se tako oblači.

- Volim da iznerviram. Nikada ne bih obukao nešto za šta mislim da ne bi trebalo da obučem, ali da volim da provociram - volim, i da ne trpim monotoniju - ne trpim. To je fuzija raznih nekih stavova - kazao je on, a onda prokomentarisao stajlinge kolega:

Igor se osvrnuo na nedavni lajv koji su održali Baka Prase i Jelena Karleuša u kojem je donirao novac za stradale u poplavama.

- Donirao sam svakako zbog toga što znam gde ide ta donacija, a što se tiče Jelene Karleuše imali smo tu malu raspravu... Meni je to bila zabava, s njene strane su to bile malo teže reči. Nemam ništa protiv nje, lajv mi je bio zabavan, donirao sam jer je to humana stvar. Ispratio sam to i sa Bogdanom sam dobar i bravo za njih što su neku takvu komercijalnu stvar pretvorili u humanitarnu.

Nući je prokomentarisao i uvođenje obaveznog vojnog roka, te otkrio šta on misli o tome i da li bi se odlučio na takav korak.

- Nisam spreman na taj korak zbog posla iskreno i ne privlači me pre svega oružje kao takvo, ali nije mi problem ni da odem, fizički mi ne bi palo teško, ali ne bih se dobrovoljno prijavio - rekao je on