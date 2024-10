- Nisam imala nikakav hormonski poremećaj. Znate za onaj momenat emotivno prejedanje? To imaju ljudi koji su više osetljivi od drugih, koji imaju višak emocija što bi danas rekli. Onda moraju da se zaštite na neki način. Ljudi to rade na razne načine, moj način i mnogih drugih ljudi jeste da se lečiš hranom i umiruješ istom. To je trenutno umirivanje, jer se ti posle toga ne osećaš dobro niti se trajno osećaš dobro. Nekako to ti je kao neka terapija i lek. Nisu to bile velike količine hrane, nego su bile potpuno pogrešne i u vreme kada ne treba.