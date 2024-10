Sada redom svima objašnjava šta se dogodilo kobne noći u stanu i zbog čega je bio prinuđen da prijavi ženu nadležnim organima:

- Ko mene šiša što sam hteo mlađu ženu? E, mogao sam da se oženim kojom sam hteo. Ali je je*eno volim. Eto, volim je i voleću samo nju. Ali nisam ja, kako da ti kažem, za igranje. Samo sranje, druže, samo sranje. I ovi što mi satima stoje ispred zgrade, to je sve zbog nje. Ne mogu da peglam moje sranje, sad dupla sranja peglam. Moram što pre ovo da zaboravim. Okej, reši mi to, ljubi te brat, i idemo dalje - rekao je, između ostalog, glumac u telefonskom razgovoru sa svojim prijateljem, čije su ime i prezime poznati našoj redakciji.

Kako dalje saznajemo, glumac je juče završavao papirologiju kako bi njegova žena dobila naše državljanstvo, odnosno najpre privremeni boravak. Zasad je poznato to da se ona vratila u porodični dom na Voždovcu. Na društvenim mrežama su oboje aktivni i dalje se mogu videti zajedničke fotografije koje su ovekovečili.