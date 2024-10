- Čitam knjige, ali isključivo ispovesti, ne volim drame i teške knjige, volim laganije, tipa ispovesti, to je nešto što sam poslednje pročitala. Nemam vremena za filmove, a kamoli za knjige, sramota je reći, ali retko kada se to desi - rekla je ona, pa otkrila i koju knjigu je poslednju pročitala:

- Mislim da sam pročitala "Ispovesti iz harema". To je jako poučna knjiga, preporučile su mi starije žene da pročitam, ali su mi rekle: "Nisi ti glupa kao ova devojka što je to uradila".

- Gde si mene našao to da pitaš? Nijednu lektiru nisam pročitala, nijednu! Sramota je reći, ali majka mi je čitala "Belu grivu" da bi mi prepričala i baš me je zbog toga kritikovala, ali je videla da ne zna šta će sa mnom, pa bolje da mi prepriča. To je poslednje što sam se sećam iz škole, te neke "Bele grive", ne znam ni o čemu se radi ako hoćeš iskreno - rekla je ona.