- On je navikao da bude taj, ali kod nje to ne prolazi. Nema šanse kod nje. Ona se možda malo opekla, ali ovoga puta ne. Gastoz je moj đak, ja znam kako on diše i znam šta misli. On je navikao da bude u prvom planu i da se ceo šou vrti oko njega, najbolje ribe, najbolja klopa, zezanje. On je odličan igrač, ali ovde izgleda da je pao na ispitu. Gasgtoze, mani se Crnogorke, propašćeš. Nije da bi propao, ali zaglibio bi. Danas ili sutra kad bi izašli iz rijalitija mora da radi sve ono što mu ona kaže i naredi, bio bi teški papučar. Anđela, ako možeš oplevi ga do poslednje kinte, da žvaku nema da kupi. On treba da ide u Svilajnac i da se posveti poljoprivredi - nastavio je Ojdanić.