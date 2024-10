- U pola šest u četvrtak imam let i idem za Ameriku. Biću u štabu Donalda Trampa. Sebi sam danas poželela samo jedno, da osvojim ceo svet. Sve sam dosad ostvarila. Da li će Dragan 2026. godine da se preseli sa mnom u Ameriku? Videćemo, ko živ, ko mrtav! To mi je želja, da se preselim tad . Privlači me život tamo, to mi je suđeno. Mislim da ću biti prisutnija i moćnija još više kad odem, nego što sam sad kad sam ovde. Do kraja života ću biti na "Pink" televiziji , sve ostalo može da bude samo dodatno. "Pink" nikad neću ostaviti, jedino ako me oteraju - rekla je Jovana Jeremić.

- Rekla sam mami da bih da osvojim svet. To ide nekako po karakteru, kao Aleksandar Makedonski, on je bio moja večita inspiracija, do Novaka Đokovića, sad je on. Ne mogu da kažem šta mi je dečko poklonio, obećala sam Draganu. Mogu da opišem! Dobila sam nešto čemu iz dana u dan raste vrednost. To je nešto što je najčistije bistrine i čistoće, nešto što sija fantastično. To je simbol naše ljubavi, večne! On mi nije dao dozvolu da pričam o tome u javnosti. Sa njim sam proslavila rođendan, dočekali smo ga, bio je sa mnom. Baš sam ostala šokirana zbog poklona - istakla je, pa otkrila da li će ćerka Lea ići sa njom u Ameriku.