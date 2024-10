- Prisetio sam se, ali njihova deca me nisu zvala ni na 40 dana, ni na pola godine, ni na godišnicu. Nisu me zvali, a da su me zvali odazvao sam se. Ja da sam otišao lično, nisam ni to. Ne mogu Boru u da zaboravim. On meni uvek nedostaje. Ja uvek očekujem da se pojavi iza kamere i kaže: "Nema boljeg od Bore", a ja da dodam: "Nema boljeg od Ere" - govorio je Era, pa otkrio da li su kolege previše brzo zaboravile Boru: