- Lepi moj, danas je tačno deset meseci kako si otišao na neko drugo mesto. Danas je brate deset meseci od mog najgoreg dana od kada sam se rodio. Želim da ti kažem ako me čuješ da nijedan dan nije prošao da nisam pomislio na tebe. Često mi dolaziš u san, to sam ti već rekao, često te poljubim kao što sam te poljubio kad si bio mali, najlepši, najvažniji. I da znaš večeras ću pevati i plakati.Pevaću zato što me duša boli za tobom, a plakaću zato što me isto duša boli- napisao je nekadašnji košarkaš.