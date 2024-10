"Tada mi je delovala kao da beži od nečega, a ja sam joj kupila neke stvari i kada sam trebala da krenem poslala sam je na autobus, kada je stigla kući javila mi se, a onda je krenula da me svaki dan zove i da mi piše, ja to nisam mogla da podnesem i blokirala sam je. Međutim, nakon nekog vremena, kada je imala 18,5 godina ona je pozvala BN televiziji i lažno se predstavila i na taj način je dobila moj broj, tada me je pozvala i saopštila kako je završila služenje vojnog roka i kako bi volela da me vidi, ja sam se baš začudila jer sam u to vreme menjala brojeve telefona zbog toga što sam imala incident sa bivšim sa kojim sa bila na sudu zbog toga što mi je auto zapalio."