Ajlin suprug je fizioterapeut i svaki dan radi sa Ibrahimom da ne bi došlo do grčenja mišića.

– Mi smo tu koliko možemo i smemo, jer je to mač sa dve oštrice. Nekad pokušamo vežbati, a on ne želi i nervira se, ali eto pokušavamo se i mi prilagoditi njemu, a i on nama. Sve smo zaista probali – kazala je.