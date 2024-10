- Lečim i činim sve da im ostatak života bude dobar, da žive mnogo bolje od onih ljudi koji su im to zlo učinili. Na primer, moja velika ljubav je moj pas Alfa, kome je neko, ja imam saznanja ko je to i mislim da bi to bilo šokantno za javnost i mogu da kažem da uopšte nije odrasla osoba u pitanju... to je bilo surovo igranje dece, najverovatnije je to. Alfa, kome je neko znači odsekao obe prednje šape, rep i uvo... On je sada glavni princ, beba u kući, i uživa u životu stvarno predivno. On je zaboravio sve što mu se desilo, sigurna sam - rekla je Jelena.