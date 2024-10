- Mislim da bih bio priznatiji kao bokser da nisam sin poznatih roditelja. Svi se čude kako se jedan Veljko Ražnatović odlučio za taj "pseći" život. Ovo je kerovski život, pitbulovski... Ljudi misle: "Ako si Cecin sin, moraš da budeš pič***ina", ali odavno sam to prevazišao - rekao je on u "Laganom podkastu".

- Čim se vratim u Titel, vraćam se u normalu. Ležem da spavam između 21 i 22h, budim se oko 4:30. Navikao sam da se tamo budim pre svitanja, dok u Beogradu to ne mogu. Kada bih imao petla, ja bih budio njega, ali imam samo kokoške nosilje. Jedem samo ono što sam uzgajam, to je dosta zdravije i za decu. To je bilo na ženinu inicijativu. Tast mi gaji piliće, a ja prasiće, imamo svoju farmu. Ne nedostaje mi Beograd, ni malo. Za mene je mnogo bolje selo, a Titel je stvarno prelep. Uživan na reci, u divljini, brdu... Ne volim gužvu, saobraćaj, nisam takav. Pritom, na 20 minuta sam od Zrenjanina, a na 50 od Beograda, tako da sam blizu - rekao je on, pa otkrio kako su ga prihvatili žitelji Titela: