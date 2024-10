Sudeći po njihovim tetovažama, Miljan i Ljuban su se po stilu života ugledali na braću Ronald i Redžinald Krej iz filma "Legenda". Ponašanje braće Krej bilo je toliko loše da su nečasno otpušteni iz vojske. To ih nije previše pogodilo s obzirom da su upravo to i hteli. Ipak, to je obojici onemogućilo ulazak u svet boksa, o čemu su sanjali odmalena. Zbog toga su se odlučili na nešto mnogo drastičnije - kriminal. Roni je bio homoseksualac, a Redži biseksualac. Tu tajnu čuvali su svim raspoloživim sredstvima kako njihovi neprijatelji u njihovoj seksualnosti ne bi detektovali - slabost. Pre nego što su postali "nepobedivi" to je navodno išlo u toliku krajnost da su braća imala incestne odnose.