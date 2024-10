Reper Dragomir Despić Desingerica prokomentarisao je to što Teodora Džehverović ne želi da snimi duet sa njim , a nakon njegove izjave se oglasila i pevačica.

- Ona kaže da neće?! Pa prvo moram ja da hoću da bi ona mogla da kaže da neće. Sve je to okej, ona je to preventivno rekla da bi skrenula pažnju da je ja pitam... Nije me uvredila, ona je lepa jagodica, mekanica mala, rekao je u svom stilu Desingerica.