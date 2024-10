- Bogoljub Karić je bio protiv moje veze sa Bojanom. Čak me je i zabranio na BK TV iako sam bila njihov ekskluzivac. On je meni i rekao da je protiv naše ljubavi. Lažirao je istraživanja u kojima sam ja posle Madlen Olbrajt najomraženija u Srbiji. On je, naravno, bio najvoljeniji. Objasnio mi je da ja negativno utičem na porodicu Karić. S druge strane, Bojanovi roditelji, Sreten i Slavica, su mene obožavali. Prozivao je on mene redovno na tim porodičnim ručkovima na kojima je bilo nas 50. Čovek je sedeo na čelu, svi ćute i jedu supu, a Bogoljub se obraća samo meni. Ja sam bilo duboko izdeprimirana. Sudbina će kasnije spojiti Sretena i moju majku u Nemačkoj. Lečili su se od iste bolesti i izgubili živote - rekla je JK.