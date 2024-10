- Bavila sam se kik boksom, pre četiri godine. Nakon toga sam prestala sa tim, jer smatram da to nije za žene. Sada je to tema za koju bi mi trebalo dosta vremena da vam objasnim, a ako se pitate da li sam prebila nekoga, sparingovala sam, a to kada sam prebila, to je bilo davno u srednjoj školi - ispričala je Nadica i dodala: