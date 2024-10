- Verujte mi, nije mu bilo lako. Pričali smo, svađali se, ali sam mu apsolutno verovala. On je imao viziju, a meni je trebalo da je svarim. Mada, na albumu koji spremamo biće pesama kojih sam i ja kao autor, zajedno sa njim i njegovim sinom. Cena dobrog izgleda je teška, a mene je zamalo to koštalo života. O sebi ne bih pričala kao o žrtvi, već kao pobedniku. Mislim da je vreme da idemo napred. Hvala bogu što me je ostavio živu i zdravu. Ja sam takva - objasnila je Indi za Informer.