- Da li verujete da su scenariji nekih romantičnih filmova i “sapunica” mogući u stvarnom životu? Da li bi se to računalo u: “čuda” da uistinu postoje? O, da! Verujte da su mogući, verujte da postoje… - započela je ona, pa nastavila:

- Danas je njegov rođendan (rođeni smo u dan razlike!), a nedavno je bilo i tačno 20 godina otkako se desilo upravo jedno takvo “čudo” ili Božja odredba da se prepoznamo, zavolimo i živimo zajedno našu ljubav. Upoznali smo se neposredno pre venčanja. Neki dan pre samog čina ! Trebalo je da bude formalno, isključivo papirološki - da mi pomogne da regulišem svoj boravak u inostranstvu. Ali od prvog dodira ruke na samom venčanju i prvog poljupca -osetila sam da mi neće samo izregulisati papire: osetila sam da mi se kompletan život izregulisao i da bez te ruke koja čvrsto drži moju neću moći da postojim. U tvrđavu mojih snova on je “svaku ciglu” priglio i svojom rukom uzidao. Verovao, bodrio, dizao kada bih pala i vraćao na zemlju kada bih uzletela. Svako dete koje bi iz te ljubavi došlo na svet: prvi u ruke uzeo. Kada je bio siguran da ga ne čujem u momentima gde sam se za goli život borila- molio se naglas onako kako nikada nisam mogla ni da zamislim da će se neko i nekada neko moliti za moj život - napisala je Lepa.

- 20 godina kasnije, na dan kada je rođen: ja imam samo jednu želju: da traje ovo sve. Dok mene ima i koliko god ja poživela na ovom svetu, on poživi malo duže, da me baš on isprati na taj put pa da “obrnemo krug” ove ljubavi i u večnosti. Srećan ti divan dan, ljubavi - poželela je pevačica svom suprugu, a za kraj dodala: