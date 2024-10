– Jelena je talentovana osoba koja ima dar od Boga. Ona je vanredno sposobna žena. Ona da nije u Srbiji, da se sa tim što radi nalazi u Londonu ili Sjedinjenim Američkim Državama, njoj Madona ne bi bila ravna. Ona je u svom poslu majstor visoke klase. Ali mi smo u Srbiji, teško je Džajiću da bude Pele u Srbiji, Bogoljubu Kariću Ilon Mask ili na kraju krajeva Jeleni Karleuši da bude Madona. Sve su to okolnosti gde se rađamo i gde živimo – priča Karić, pa otkriva šta posebno ceni kod Jelene.

– Bogoljub Karić je bio protiv moje veze sa Bojanom. Čak me je i zabranio na BK TV iako sam bila njihov ekskluzivac. On je meni i rekao da je protiv naše ljubavi. Lažirao je istraživanja u kojima sam ja posle Madlen Olbrajt najomraženija u Srbiji. On je, naravno, bio najvoljeniji. Objasnio mi je da ja negativno utičem na porodicu Karić.