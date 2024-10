O ovom drugom delu zna se sve jer je i sama pevačica rado pričala o svom pokojnom suprugu od prvog do poslednjeg dana njihovog braka koji se završio njegovim ubistvom januara 2000. Ostatak, ono o čemu nije htela da govori, kao i period posle Arkanove smrti, čitali smo i gledali u crnoj hronici. A njen život pre Ražnatovića, kad je bila Ceca Veličković, sveo se samo na priču o "Cvetku zanovetku" jer, opet, ona isključivo o tome govori.

Već prvi naslov privlači pažnju. List Sabor objavio je obraćanje Cecinog oca Slobodana Veličkovića koji je tada - sredinom 1991. godine - izjavio da ne zna gde mu je ćerka i da se ona danima nije javljala porodici. Bilo je to vreme kad se informacije nisu mogle tako brzo proveriti i obraditi, pa je novinarima trebalo vremena da sve istraže.

- "Svega mi je preko glave. Tako bih želela da ostavim pesmu i da izbrišem poslednje tri godine života. Najradije bih da budem bezbrižna curica, ona Ceca iz komšiluka i mamina mezimica", sa suzama, drhtavim glasom govorila je Svetlana. Pobunila se u "Ceci zvezdi" jedna obična Ceca devojka. Neće više tutorstvo i tutore, pa makar to bili i njeni roditelji, kompozitor Doca Ivanković ili menadžer Vlada Perović. "Ne želim da se sukobim sa roditeljima i saradnicima. Hoću samo da me razumeju. Želim da shvate da sam dovoljno pametna i sposobna da kroz život krenem sama. Kad bih ocu rekla da želim da živim sama, mislim da bi me ubio", govorila je pevačica - pisalo je tada, a danas se retko ko seća toga.