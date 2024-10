Ljubavna priča Zlatana i Helene počela je davne 2002. godine, a taj sudbinski susret dogodio se na parkingu. Upoznali su se u Malmeu, a Zlatanova izabranica jednom prilikom ispričala je kako je to izgledalo i kako se dogodila ljubav na prvi pogled.

- Kada sam upoznala Zlatana, imao je 21 godinu, a ja 32, imala sam karijeru i bogatstvo i nije mi bio potreban fudbaler da me hrani. Bila sam samostalna, a on čak nije bio ni moj tip muškarca. Prvi put kada sam ga videla, zagradio je svojim Ferrarijem moj Mercedes, videla sam samo njegov veliki nos i zlatni sat na ruci. Bila sam loše raspoložena i izvikala se na njega. Mislim da mu se to svidelo- ispričala je Helena 2010. godine za magazin "Elle". Fudbaler je u početku imao problema da se razume sa 11 godina starijom Helenom, koja je imala lepotu, pamet i odlučan stav, ali vremenom je sve došlo na svoje.