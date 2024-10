- Ćao svima, htela sam da se izjasnim povodom vaših pitanja. Kao javna ličnost, htela sam da sakrijem moj privatan život. Ali se osećam dužna da vam objasnim neke stvari, jer me pratite od početka moje karijere. I verovatno ćete biti tu i u nastavku te iste i za to vam jedno veliko HVALA! Nisam htela kao i mnogo pevačica da pričam da imam nekog pored sebe, koji mi pruža ljubav i pažnju. Jer sam smatrala da je to moje pravo, da njega ne eksponiram u javnosti.

- Ali sam imala tu sreću da upoznam ljubav svog života sa 19 godina. Naravno, malo su okolnosti bile otežane jer kao što znate ili ne. Ja sam iz Francuske. I tamo smo se i upoznali. Kad je stigla ponuda od tima "Hurricane" da budem nova članica on me je podržao i rekao da treba da pratim svoje snove i da ce me on čekati kolko god to bilo potrebno. I naravno on je uvek bio moja najveća podrška i ako je bio "skriven" od svih. I dan danas je. I to već tri godine. Verili smo se 21. 09. 2023 godine i proslavili godišnjicu te iste pre par nedelja. Naravno karijera mi je uvek bila na prvom mestu, ali mi je srce uvek bilo 2000 km od Srbije.