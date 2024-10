- Za moju karijeru najviše je sazlužan moj otac koji je došao do Dragana Brajovića Braje. Braja nas je pozvao kod sebe, odsvirao nam je "Bumbara", a ja sam ostala oduševljena. On je smatrao da ja tu pesmu neću moći da iznesem, ali pružio mi je šansu.

- Najveći prijatelji koje sam stekla 90-ih dok sam se bavila ovim poslom bili su Dr Iggy i Tanja. Na prvu smo se razmeli i počeli intenzivno da se družimo, a to je na kraju dovelo i do kumstva.

Linin otac je, kako kaže, najviše zaslužan za vrtoglavi uspeh njene karijere. U jeku iste dogodio se tragičan događaj gde je on izvršio samoubistvo, a to je odvelo do toga da se Lina povuče sa javne scene: