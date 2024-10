- Ova saradnja je pun pogodak. Tokom realizacije emisije rasterećeno putujemo i uživamo u našem poslu. Velika je čast putovati po Srbiji, otkrivati nešto novo i to prikazivati ljudima. Smatram da smo pravi ljudi na pravom mestu i u pravom momentu. Gde god se pojavimo sa Žikom narod ostane oduševljen. Ljudi veoma cene sve ono čime se on do sada bavio i to veoma poštuju.