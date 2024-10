- Desilo mi se da me žena sa ljubavnikom sačeka na vratima, pa razbije - rekao je on i objasnio da je u pitanju bivša supruga, koja je odlučila da ode iz braka, ali ostane u zajedničkom stanu.

- Zakačila je rezu na vratima s ljubavnikom, a kada sam ja pozvonio, rezu nisu skinuli, nego me sačekali s pesnicom po nosu. Tada sam bio ljut, da sam ih sreo na ulici, a da nije bio pešački prelaz, ja bih ih zgazio. Bogu hvala, brzo me je prošao bes - ispričao je Žika Šarenica jednom prilikom u "Magazinu In".