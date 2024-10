Muž Marine Tadić nije ljubitelj publiciteta, pa se iz tog razloga nije ništa o njemu znalo do skoro iako su znatiželjni fanovi priželjkivali da saznaju kako tačno izgleda muškarac kojem je pošlo za rukom da osvoji pevačicu i koji su to njegovi kvaliteti.

- Imam sreću, ja sam se udala za svog prijatelja dugogodišnjeg. Dupunjujemo se, nisam dozvolila da on totalno očekuje od mene sve, da smatra da je to normalno i da se ne trudi. Moraš da ga uključiš. Koliko mu daš, toliko će i očekivati" započela je priču, pa nastavila:

- On je predivan čovek na koga ti možeš da se osloniš, prijatelj je... Sa njim sam se dosta godina družila, tačno sam znala kakve osobine ima, da li to meni prija ili ne prija. Ja nisam došla, pala s Marsa, našla ga u kafani i rodila dete. To je pogrešno, jer žene jureći za ljubavlju naiđu na nekog, učini im se da je to to, rode mu dete i posle dožive pakao. Moraš nekog da upoznaš i da vidiš njegove osobine.