- Nažalost, doživela sam da ga vidim u komadima, ali i u tim komadima, to je za mene bio on. Imala sam samo 21 godinu. Otprilike sam videla gde su mu usta i ljubila ga u ono što je ostalo od njegovog lica, jer sam ga volela najviše na svetu. Nikada taj prizor neću zaboraviti. Nikada me niko nije voleo kao on, a to je, inače, i razlog moje velike netrpeljivosti sa Svetlanom Ražnatović - rekla je Jelena u Lazarov podkastu.