Pevač Aca Matić, preminuo u Torontu 29. oktobra 2011, bio je prvi pevač nekih od najvećih hitova narodne muzike. Ovo je sećanje na velikog boema i pustolova koji je ostavio velikog traga u zlatnim godinama jugoslovenske diskografije.

- Aca Matić je bio kao stvoren za te poletne pesmice koje su postajale pravi letnji šlageri i koje ostaju da se pevaju kao ozbiljni hitovi i evergrini. Aca Matić je pevao jednostavno, lako, ležerno, opušteno, bez visina, ali pitko i sugestivno - pričao je legendarni Radoslav Graić Graja, kompozitor ogromne većine pesama u Matićevom opusu.

Foto: Pritnscreen/RTS

Aca Matić je dete Šumadije. Rođen je 1939. godine u Kragujevcu. Bio je nemirnog duha, voleo je i fudbal i pesmu. Rano je počeo da peva u kafani, a tek u tridesetoj godini je snimio prvu ploču. Diskografska karijera Ace Matića trajala je od 1969. do 1999. Već na prvoj singlici snimio je pesmu Dragana Bendekovića "Dođi, dođi, pa kaži", jednu laganicu koja je zazvučala kao šlagerčić u konkurenciji grlatih sevdalija i Bucinih srcelomaca. Već 1970. godine Aca Matić snima Grajinu pesmu "Krčmarice, još vina natoči", pesmu svog života i jedan od najvećih kafanskih hitova. Kafane su počinjale i zatvarale program Acinom "Krčmaricom", radio stanice su je zavrtele u željama slušalaca, a Fabrika stakla u Paraćinu je udvostručila proizvodnju čaša.

- "Krčmarica" je preko noći postala hit, i to u godini kad je Šaban snimio "Utehu", Safet "Hanku", a Hoki "Pijem da je zaboravim". Pošteno rečeno, ta pesma je podigla i mene kao kompozitora - pričao je Radoslav Graić.

- Velika zasluga za uspeh "Krčmarice" pripada i mom vernom tekstopiscu Predragu Kojdiću koji me i upoznao sa Acom Matićem. Iz te saradnje i prijateljstva nastalo je pedesetak pesama, a bio sam Aci i kum na venčanju. Diskografsku karijeru Ace Matića (tridesetak singlova i pet albuma) obeležio je Radoslav Graić sa nekoliko hitova: "Hej, krčmarice", "Biljana", "Pred tvojom školom", "U malom parku", "Volesmo se samo jedno leto", "Bosonoga". Snimio je Aca i nekoliko hitova sa drugim autorima: "Šeherzada" (prva verzija), "Fato, mori, dušmanke", "Dođi, dođi, pa kaži", "Šta je život ja vas pitam ljudi"...

Foto: Pritnscreen/RTS

Ovaj boem i buntovnik skupo je platio svoju naivnost i prostodušnost. U jeku režimske kampanje protiv šunda u narodnoj muzici i protiv bahatog bogaćenja estradnih delatnika, Aca Matić je prijavljen i osuđen za neplaćanje godišnjeg poreza. Naravno, takvih poreskih izgrednika u estradnom svetu bilo je na hiljade, ali Aca Matić je jedini zaglavio iza rešetaka.

- Na slikama i omotima ploča delovao je ozbiljno i zvanično, a bio je pravi boem zaljubive prirode. Rado se venčavao a nerado razvodio, ulazio u novi brak a nije raskidao prethodni - pričao je legendarni Graja. Kada se zaratilo u bivšoj Jugi, Aca Matić je snimio svoju oproštajnu pesmu "Moj život su žene, vino i pesme stare". Otisnuo se "preko bare" i otvorio restoran u Torontu. Okupljao je kolege i prijatelje, mnogo više trošio nego što je zarađivao, i propao u biznisu. Okončao je vek daleko od medija i rodnog kraja.

