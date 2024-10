- Podigli smo kuću, a posle korone smo odlučili da to krenemo da sređujemo i da se tamo preselimo. Ne znam tačno koja je površina zemljišta u pitanju, ne razumem se u to, ali je dovoljno velika da imamo lepo dvorište. I dvorište i kuća će biti lepši i veći nego ovo što sad imamo u gradu. Nije to vikendica, pravimo nešto gde želimo da živimo, planiramo da se preselimo skroz. Imaćemo i bazen i sve što nam treba. Valjda to zaslužujemo.