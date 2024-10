"Pa on se malo pogubio, mi njemu nikada nismo branili da sazna pravu istinu, objasnili smo da može sve saznati još dok nije bio punoletan preko centra koji se time bavi, a to što je rekao u rijalitiji ne znam ni što je rekao, ja im nisam ništa branila, ali ni oni ništa nisu želeli, tako da znajte da je pogubljen šta god da priča pred kamerama, vi vidite da je tek sada rečit, on generalno nije pričljiv ni on ni njegov brat, prosto po prirodi su zatvorene osobe", rekla je mama Ljuba dodavši da ona svog sina Ćubu ipak u svemu podržava.