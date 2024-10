- Ova godina je bila izuzetno važna za mene jer sam morala na najiskreniji način da se suočim sama sa sobom. Najviše sam bila koncentrisana na karijeru, osetila sam da sam trenutno u fazi kada sam konačno uspela da potvrdim da sam od male koja obećava postala priznati izvođač. Iza mene je pet studijskih albuma, kolekcija videografije, live izdanje koncerta u Beogradskoj areni i veoma značajan mini-album pod nazivom Milijarda, koji je posebno važan jer je poklon mojim fanovima povodom milijardu pregleda na jutjubu, što je neverovatan rezultat. Sve to me čini veoma ponosnom, ali mi je nametnulo i neku vrstu odgovornosti ‒ šta dalje. Čitave ove godine posvećena sam i tome da pronađem u sebi šta je to sledeće što želim da ponudim publici - rekla je Milica.