Domaća estrada dobila je novi autorsko - pevački tandem, i to sastavljen od jednog lepog i talentovanog mladića i njegove devojke. U pitanju su pevač David Maksimović Max i njegova devojka Vanja Ćirković, koji su objavili već treću pesmu koja je rezultat zajedničkog rada, ali i ljubavi, te se i zove "Ljubav".



Naime, David je komponovao muziku, dok mu je u pisanju stihova pomogla Vanja, a svemu je "kumovao" naš proslavljeni harmonikaš Aleksandar Sofronijević, koji je autor aranžmana i ujedno vlasnik produkcije "AS STUDIOTON" koja je objavila ovu nežnu numeru, za koju je snimljen i spot koji možete pogledati ispod teksta.



"Pesma je pravljena više od dve godine i nju je uloženo puno ljubavi, od melodije do teksta, zato i nosi naziv 'Ljubav'. Ona je osvojila mnoga srca i pre nego što je izašla, prvo naša, onda naših bližnjih koji su je čuli, tako da mislim da nikoga ne može da ostavi ravnodušnim i zaista očekujem da će brzo naći put do srca publike", rekao je David Max, koji je inače završio studije klasične harmonike u Štutgartu, gde i živi, a vikendom nastupa širom Nemačke, ali i Švajcarske.

