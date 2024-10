- Kupio sam lokal "Lepa Brena" od jednog boksera, koji ga je držao sedam godina. Bivši vlasnik je 1984. došao na ideju da ga nazove tako jer je Brena tada bila baš u trendu. Te 1992. rat je već bio počeo i situacija je bila veoma teška za sve. Moja velika želja u to vreme je bila da uradim nešto lepo za naše ljude, da ih okupim i da se družimo. Drago mi je što su u to vreme dolazili kod mene svi, bez obzira na veru i nacionalnost. Lokal je bio svojevrsno gnezdo, gde su ljudi uvek mogli da dođu, popričaju, poslušaju muziku i pronađu trenutak sreće i mira - kaže on i dodaje:

- Mislim da u Evropi ne postoji osoba koja duže drži lokal s narodnom muzikom. Gazda mora biti prvi u lokalu i ostati poslednji. Svaki dan već 32 godine otključavam i zaključavam lokal. Kad se sve kafane zatvore, svi dođu kod mene. Mi počinjemo oko 11 uveče i ostajemo do šest, sedam ujutru, nekad i do 10. Nekad je ovde bila živa muzika sedam dana u nedelji, sad samo petkom i subotom i kad je neki austrijski praznik. O nama je pisala i austrijska štampa - rekao nam je na početku gazda Milenko.

- Pre nego što je Brena došla ovde, na lice mesta, bila je i kod tog prvog vlasnika, boksera Pera Kneževića. On u Pazovi živi. Kad je otišla kod njega, rekla mu je: "Moraš da mi plaćaš reket jer se služiš mojim imenom!" A on, nižeg rasta, skoči kad je to čuo, stisnu pesnice, pa joj reče: "Ti meni treba da platiš, ja tebe reklamiram!" Tu je bio i Boba, pa joj je rekao da se smiri. Tako je i bilo. Kasnije je došla ovde, kad sam ja već bio gazda, 1994. godine. Pevala je tu u jednoj diskoteci i javila se da će doći. Rekla mi je da je zadovoljna kako sve izgleda i pohvalila me je kako sam uspeo da održim nivo. Ponosna je na ovo mesto. Ovo nije nekakva kafančuga. Jako joj se svidelo što se ovde svira samo narodna muzika, strogo narodnjaci. Sećam se da mi je rekla da joj se javim ako budem imao nekih poteškoća. Bili su ovde i Saša Popović i Suzana Jovanović - dodao je Šoškan.