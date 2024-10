- Ja bih svakome preporučila takmičenje. Ovo sad i ono kad sam ja bila nije isto. Veliki je fokus na žiriju, što nije dobro. Ja to više ne gledam, ali preporučujem. Nisam u toliko lošim odnosima s "Grandom", čak odlično sarađujemo. Jednostavno, mislim da sam, skromno rečeno, jedina "zvezda Granda" koja se toliko trudila i ulagala u tih devet godina. Ja sam sve radila da to bude najbolje. Plaćala sam sama ljude da mi rade na tom Jutjub kanalu. Ništa nisam dobila od "Granda" osim prve pesme - navodi ona i dodaje:



- Onda dođe momenat da se okreneš i pogledaš sve te "zvezde Granda" i jednu Milicu Pavlović. Jednu Milicu iz Gornjeg Bunibroda. Sve što sam ja radila bilo je van onoga što rade "zvezde Granda". To je bio pojam. Ti nastupi kad sam pevala u lokalima u koje dolaze najveće zvezde. Meni dođe menadžer i pita me da li može neko iz "Zvezda Granda" sa mnom na binu, ja kažem što da ne. E, svi ti su to zaboravili. Ja mogu sad da krenem da pričam, ali neću da bude "evo je ova, opet priča" - rekla je Milica, pa zaključila: