Kao bomba je odjeknula vest da su se sreli Jelena Karleuša i Bogoljub Karić. Pevačica i rođeni brat njenog bivšeg svekra videli su se u Crnoj Gori. Sasvim slučajno su se zadesili u isto vreme na istom mestu, a kako je sve proteklo biznismen je ispričao za Kurir.

- Predivno! Kako bi moglo da protekne sa našom Madonom. Ona je to što je uvek i bila. Baš mi je bilo drago što je vidim- rekao je Bogoljub na početku razgovora i objasnio detalje:

- Ja sam bio na ručku sa svojim gostima u hotelu i kad sam se pozdravio sa njima, video sam da Jelena daje intervju medijima. Mogu da vam kažem da je velika radost za Crnu Goru što je došla. I ja prolazim tuda, stanem iza kamere i pošaljem joj poljubac. To je videla novinarka i spontano mi je rekla da stanem da porazgovaramo. Tako je i došlo do susreta. Pa, ovo nijedan najbolji filmski reditelj ne bi mogao da osmisli. Posle razgovora usledilo je sve što ide po običaju i poljubac i zagrljaj.

Upitali smo ga i za to što je Jelena Bogoljuba okrivila za razvod braka od njegovog bratanca Bojana Karića:

- Znate kako, ja sam čovek koji kad se budi i vidi nebo puno oblaka samo seje ljubav, sreću i sunce i oblaci se razilaze. Ja sa svojom energijom koja je kao Teslina samo se smejem i ceo život sam posvećen pozitivnim mislima i pravim mostove da mirim ljude i sklapam brakove. Ja imam 1.200 brakova koje sam sklopio, a moj brat ima 7.300 brakova što je za Ginisovu knjigu. Mi smo to poneli iz svoje kuće od oca Janićija i majke Danice, mati Angeline. Mi smo svake subote i nedelje pevali u horu u crkvi i to što ponesete iz kuće ispunjava dušu svakog od nas. Zato kažem da je porodica srce svega i da uvek moramo imati vremena za porodocu, decu,unuke i učiniti sve da možemo zajedno da opstanemo kao narod. Normalno da imamo u životu razvod, sve je to priroda, ali moramo da ostanemo ljudi i prijatelji. Tako da Jelena je član naše porodice i ne daj Bože da joj bilo šta treba, mi smo uvek tu. Mi smo njen dom i njena kuća. Uvek je dobrodošla. O njenoj predivnoj mami Divni neću ni da pričam. Razvodi kod omladine su često nepromišljeni i sa malo strpljenja, a ja verujem opet na moj način da treba ići u crkvu svake nedelje i biti maksimalno toleranatan. Jer nema braka koji nema izazova, ja reč problem ne koriistim, već sve izazove treba premostiti sa velikim stpljenjem i najvećom tolerancijom- smatra on.

Bogoljub je prokomentarisao i razvod Jelene i Duška:

- Ona je specifična osoba od Boga i to su osobe koje imaju dar i sa njima treba znati i biti visokotolerantan.Ja sam uvek na strani žena, one jedino drže planetu i ja sam uvek na kolenima pred ženama. To svi znaju koji mene poznaju. Ako je to za njih najbolje, onda je to to.

Karić tačno zna kakav bi idealan muškarac bio za JK:

- Taj mora da bude takozvani mačo men. Žena voli jake muškarce, lidera i vođu. On treba da je predstavlja, nosi i vodi i da ima ko da je zaštiti kao muškarac. To svaka žena voli. Danas, nažalost, žene su postale daleko jače, odvažnije, snažnije, mudrije nego muškarci. Imate muškarca od 30 godina koji su kod mame i tate na ručki i spavanju- zaključuje on.