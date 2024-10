- Džehva i Rebec nisu zajedno još od septembra. Do nje su došle neke priče da ju je prevario, ali ona u to nije htela da poveruje. Ipak, posle nekog vremena pronašla je ne poruke i fotografije u njegovom telefonu i potpuno se šokirala. Poludela je od besa i odmah mu je poručila da može da pokupi svoje stvari iz njenog stana i da ide. On je pokušavao da je ubedi da nije sve kako izgleda i da mu oprosti, ali nije htela ni da čuje za to. Nije imao drugog izbora pa je otišao. Od tad je sve vreme zove i moli da se pomire, ali je Teodora ostala neumoljiva i rešila je da se u potpunosti posveti karijeri. Već je počela da sprema i novi album, o momcima sad i ne razmišlja. Kako je stalno zvao i slao poruke, ubrzo ga je i blokirala, a kad se prebacio i počeo da joj piše na Instagramu, i tu ga je otpratila, što je onda i on uradio. Tako se sve i saznalo - otkrio nam je izvor.