- Goran je i te kako vezan za materijalne stvari koje je stekao tokom života. Naročito za kuće, vile, stanove, placeve, dakle sve ono što je zaista vredno. Imao je mnogo ponuda za vilu u Crnoj Goru, ali ova poslednja je bila i najbolja i najisplativija. Razmišljao je, dvoumio se, ali je na kraju odustao. Iako su ugledni ljudi u pitanju, sa kojima ne bi imao nikakve probleme prilikom isplate, on je odbio ozbiljnu cifru. Ti ljudi su letos i bili gosti u njegovoj kući na moru koju je odlučio da izda, ali kada je došlo do toga da se priča o prodaji, Bregovoću se u prvom trenutku svidela ponuda, ali je posle nekoliko dana odustao. Vagao je on nije da nije, ali je presudilo to što obožava taj prostor-priča naš izvor.