Danas je došlo do drame u Beogradu, kada je muškarac D. P. (62) pucao iz pištolja u ženu i sina i oboje ih ranio. Pucnjava se dogodila na Bežanijskoj kosi, a pomahnitali napadač je ženu S. P. (49) upucao u stomak, dok je sina N. P. (22) upucao u nogu.

Printskrin / You Tube

Printskrin / You Tube

Inače, advokat Filip Backović kaže da je u februaru imao problem s napadačem. Napadao je već ljude po parkingu, policija nije reagovala. Pretio je smrću njegovoj svastiki, išamarao je na parkingu kada je krenula da sklanja kamenje sa parkinga jer je on zauzeo javno parkiralište. Ona je išla u rikverc i udarila u to kamenje, kada je izašla iz kola, počela je da ga sklanja, a on je izleteo, našamarao je, pretio joj.