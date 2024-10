Pobednica "Zadruge 6" Aleksandra Nikolić i bivši zadrugar Filip Car u aprilu ove godine dobili su ćerku kojoj su dali ime Leona.

Aleksandra je sada u intervjuu za domaće medije priznala kako je lažno optužila Filipa za nasilje.

“Naš odnos nije imao perspektivu, nisam mogla da progutam neke stvari, on je karakterno drugačiji od mene. Ja njemu želim sve najbolje, on je otac mog deteta. Njegova ljubav me je bolela”, započela je Aleksandra.

“Tvoja majka Slovenka i Filip su imali loš odnos?”, pitao ju je voditelj.

“Da. Nije loš, nego mama se naravno nije slagala sa mojim izborom. Jer ono što je imala da vidi, bilo je strašno. Pritom pričam o nekim problemima koje smo imali on i ja napolju. Nije bila nikako za to, ali kasnije je to prihvatila. Ostala sam trudna sa njim i živela sam kod njega dole. Mama i Filip su bili u kontaktu i videli su se. Nikada je uživo nije vređao niti bilo šta ružno rekao. Moja majka, kada je on došao i kada ga je upoznala, dočekala ga je fenomenalno. Bila je tu stvarno ozbiljna gospođa. Prihvatila je to i, kao što su i mene njegovi zaista lepo dočekali”, izjavila je Aleksandra.

Aleks o nasilju u vezi sa Filipom

"Malo sam to preuveličavala, ja sam tad bila u drugom stanju. Kajem se zbog toga. Da mogu da vratim vreme ne bih to uradila. Nije me čupao za kosu - rekla je Aleksandra.

Podsetimo, Aleks je pre par meseci, u emisiji "Zadruga - narod pita" ispričala da je Filip nasrnuo na nju i da je o jednom incidentu u Crkvenici upoznat i njegov otac.

- Davio me je i čupao za kosu. Rekao je da je to u naletu strasti, ali sam ja počela da plačem. Kada je to video otreznio se i rekao mi je "Nisi me trebala nikada lagati". Kad ti mene trudnu čupaš za kosu, htela sam da ga prijavim. Plakala sam i kukala. Izbacio me je iz sobe. Otac njegov je pokušao da nas smiri. Plašila sam se njegovih reakcija - rekla je Aleksandra za Pink.

