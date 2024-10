foto: Printscreen Instagram

- U suštini, za mnoge stvari je to izuzetno ozbiljan zadatak. Sa druge strane, oni vam daju energiju i vetar u leđa. Onda kad mislite da nešto ne možete, znate da morate i tako idemo dalje. To mislim da me drži u ovom mom poslu i da mi oni daju punu podršku. Ja sam naravno danas mogla doći bez njih, znajući njihovu narav da su malo nestašni, ali mi je jako značilo da su tu i baš mi je drago što su bili onakvi kakvi jesu - rekla je ona za Grand.