- Ja sam ustvari Želimir, ali me niko ne zove tako. To stoji u dokumentima i kad pročitaju ljudi to u dokumentima, onda kažu: 'Ja mislio ti Željko'. Kad smo sarađivali ovde u studiju, pa kad bismo hteli na Instagramu da objavimo da smo radili zajedno, onda napišemo Branimir, Želimir i Zvonimir. Miroljupci, mirotvorci - ispričao je on, misleći na saradnika Branimira Mihaljevića i sina Zvonimira, sa kojim je snimio i duet.